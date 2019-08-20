«Расстрелявший» автомобиль в Нижнем Тагиле рассказал свою версию событий

Как рассказал обратившийся в полицию 26-летний водитель Chery Kimo Владислав, он остановился возле пешеходного перехода у кинотеатра «Урал», пропуская людей, когда с второстепенной улицы в полосу попытался встать автомобиль Hyundai H-1. Владислав не мог пропустить Hyundai в свой ряд и поехал дальше. Позже оба водителя поравнялись на пересечении улиц Космонавтов и Фрунзе, и водитель Hyundai стал высказывать претензии в грубой форме, по словам Владислава, провоцируя ДТП. После этого Владислав начал уезжать, но услышал хлопок.

Видел что он что-то достает, и я поехал. Услышал хлопок, а когда обернулся, увидел разбитое стекло,говорит Владислав.

Также водитель упомянул, что на улице Фрунзе у дома 34 дежурил наряд ДПС. После инцидента Владислав подошел к ним и обо всём рассказал, тогда полицейские поехали за Hyundai, но скоро вернулись и направили Владислава в отделение полиции, где он написал заявление. 17 августа Владислав узнал номер телефона водителя Hyundai и позвонил ему, как он сказал, «узнать верен ли номер». Откуда именно ему стал известен номер телефона водителя — он не уточнил. «Стрелок» пригласил его встретиться, но Владислав отказался. 20 августа мужчина обратился в местные группы ВКонтакте с просьбой найти свидетелей происшествия.

После публикации истории в соцсетях водителю Hyundai стали поступать угрозы. 46-летний водитель Hyundai рассказал TagilCity.ru свою версию произошедшего, но пожелал остаться анонимным из-за поступающих угроз. По его словам, именно Владислав провоцировал конфликт, и никакой стрельбы не было.

На повороте с улицы Вогульская я пропускал пешеходов, а Chery стоял сзади и сигналил. У «Урала» он меня обогнал, сравнялся, и мы начали ругаться, почему я встал на его полосу,говорит водитель Hyundai.

Тогда оба автомобилиста поехали дальше, и Chery, со слов второго участника инцидента, начал подрезать Hyundai и, более того, не пропустил к повороту на улицу Черемшанскую, куда мужчина ехал в госпиталь. Он заявил, что сотрудники ДПС дежурили у дома 36 по улице Фрунзе, как раз перед этим поворотом, и должны были всё видеть.

Мы проехали дальше, и я догнал его у светофора у «Феникса», спросил в чём проблема, а он показал мне средний палец и поехал,заявил водитель Hyundai.

После этого мужчина развернул автомобиль и направился в Нижнетагильский медицинский центр, куда изначально и следовал. Через два дня Владислав, со слов второго участника конфликта, действительно позвонил ему, рассказал про разбитое стекло, стал требовать деньги. Когда собеседник предложил ему встретиться, он отказался и положил трубку. Также мужчина добавил, что на момент публикации из полиции с ним не связывались. Насчёт разбитого стекла автомобилист рассказал, что не может точно ответить было ли оно разбито на момент конфликта, но однозначно заявил, что Chery Kimo он не наносил никаких повреждений.