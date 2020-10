В центре Екатеринбурга нашли тело пропавшего летчика из Якутии Руслана Валеева, сообщает Е1 со ссылкой на очевидцев.

По их словам, у мужчины множественные травмы. У него перерезано горло, печень проткнута. Но мы видели запись с камер видеонаблюдения, он лез через забор соседнего дома и сам себе пропорол,говорит очевидец. В полиции информацию подтвердили, поисковый отряд поиски приостановил. Пилот из Якутии Руслан Валеев пропал в Екатеринбурге 13 октября. Его искали полиция и волонтеры. В Екатеринбург он прилетел для повышения квалификации, однако заболел и попал в больницу, после чего ушел оттуда.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter