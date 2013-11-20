Трёх карманников из Нижнего Тагила задержали в Ижевске

Так, двух карманников (1979 и 1983 гг.р.) задержали на остановке общественного транспорта «Подшипниковый завод» по ул. Удмуртская. Жертвами злоумышленников стали две пассажирки автобуса маршрута №12 – у одной из них украли портмоне с деньгами, у другой – планшетный компьютер. Оба карманника задержаны с поличным.