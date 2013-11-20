Трёх карманников из Нижнего Тагила задержали в Ижевске
20 ноября 2013, 15:30ПроисшествияПавел Сидоренко
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Накануне, 19 ноября, в столице Удмуртии за совершение карманных краж задержаны задержаны трое ранее судимых жителей г. Нижний Тагил, сообщает пресс-служба МВД по УР.
Так, двух карманников (1979 и 1983 гг.р.) задержали на остановке общественного транспорта «Подшипниковый завод» по ул. Удмуртская. Жертвами злоумышленников стали две пассажирки автобуса маршрута №12 – у одной из них украли портмоне с деньгами, у другой – планшетный компьютер. Оба карманника задержаны с поличным.
Еще одного участника преступной группы полицейские задержали в онкологическом диспансере по ул. Ленина. Около регистратуры злоумышленник похитил у пациентки портмоне, в котором находилось более 4 000 руб.
Все трое задержанных водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время полицейскими устанавливается их причастность к совершению аналогичных преступлений.
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