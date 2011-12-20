В Нижнем Тагиле человек по кличке «Синий» ограбил инвалида
20 декабря 2011, 18:58ПроисшествияВалерия Лошкарева
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Квартирный грабеж совершен на улице Полярная. В гости к пожилому инвалиду, который с трудом передвигается, пришел знакомый.
Как рассказали в пресс-службе нижнетагильского управления МВД, воспользовавшись беспомощным состоянием хозяина жилья, гость взял и вынес из дома телевизор. Инвалид рассказал полицейским, что этот человек и раньше бывал у него дома, а знает он его по кличке «Синий».
По этому прозвищу правоохранители поняли, о ком идет речь. Этот человек за хулиганства и разбойные нападения провел за решеткой, в общей сложности, около 20 лет. Там и покрыл свое тело наколками, за что и получил кличку «синий». Задержали его в квартире сожительницы на улице Верхняя Черепанова. Украденный у инвалида телевизор находился там же.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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