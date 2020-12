«Из-за бабы»: пьяный екатеринбуржец посреди улицы сжег до тла машину любовницы

В Екатеринбурге пьяный любовник сжег автомобиль своей девушки.

Вечером 19 декабря на улице Смазчиков, 3 прямо на дороге дотла сгорел Subaru Forester. Водитель вышел из авто, облил машину бензином, поджег ее и ушел, рассказали очевидцы Е1. Прохожие догнали мужчину и стали расспрашивать его, зачем он это сделал. Пьяный водитель пояснил, что «из-за бабы». Позже в редакцию издания обратилась подруга пострадавшей девушки. Она рассказала подробности происшествия. По ее словам, автомобиль принадлежал 27-летней женщине, она два года встречалась с 37-летним женатым мужчиной с детьми. Он скрывал свои любовные отношения на стороне. По словам подруги, девушка решила расстаться с женатым мужчиной, так как понимала, что он не бросит жену, и сказала ему об этом. Тогда он заявил, что сожжет ее саму, машину и квартиру. Первая такая угроза прозвучала около полугода назад. Но потом всё утихло, и пара продолжала тайно встречаться. Машина была у них в общем пользовании, но по документам принадлежала Даше. Он иногда мог пользоваться иномаркой, у него был свой комплект ключей,объяснила подруга девушки. По словам подруги пострадавшей девушки, у любовника нет судимостей, все угрозы были только на словах. При чем в это время он всегда был пьян. Материальный ущерб девушка оценила в 150 тысяч рублей, сейчас она опасается за свою жизнь. Пострадавшая написала заявление в полицию и планирует навсегда поменять место жительства, чтобы любовник не нашел ее.

