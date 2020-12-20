В екатеринбургском аквапарке девушка ударилась головой и чуть не утонула

В екатеринбургском аквапарке девушка ударилась головой и чуть не утонула

Сегодня, 16:16ПроисшествияPhoto: Яндекс.Карты
В аквапарке «Лимпопо» в Екатеринбурге девушка потеряла сознание после того, как съехала с горки. Ее вытаскивали спасатели.

Происшествие случилось 18 декабря. По словам очевидцев, она съехала с «Анаконды» и ударилась головой. Спасатели откачивали девушку несколько минут, при этом она не подавала признаков жизни и ее вынесли на носилках.

Инструкторы сказали, что перевернулась с «бублика» еще в трубе. И вылетела оттуда уже без сознания. Возможно, экстремалила и раскачивала его,рассказала очевидица Е1.

По ее словам, девушку пытались привести в чувство около 10 минут, при этом горку не остановили и все продолжали на ней кататься.

В аквапарке подтвердили факт происшествия, однако не рассказали о подробностях инцидента.

Напомним, летом 2019 года трехлетняя девочка разбилась в аквапарке «Лимпопо» в Екатеринбурге, после чего Следственный комитет завел уголовное дело.

Stories:
Екатеринбург
аквапаркЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы