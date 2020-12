В екатеринбургском аквапарке девушка ударилась головой и чуть не утонула

В аквапарке «Лимпопо» в Екатеринбурге девушка потеряла сознание после того, как съехала с горки. Ее вытаскивали спасатели.

Происшествие случилось 18 декабря. По словам очевидцев, она съехала с «Анаконды» и ударилась головой. Спасатели откачивали девушку несколько минут, при этом она не подавала признаков жизни и ее вынесли на носилках. Инструкторы сказали, что перевернулась с «бублика» еще в трубе. И вылетела оттуда уже без сознания. Возможно, экстремалила и раскачивала его,рассказала очевидица Е1. По ее словам, девушку пытались привести в чувство около 10 минут, при этом горку не остановили и все продолжали на ней кататься. В аквапарке подтвердили факт происшествия, однако не рассказали о подробностях инцидента. Напомним, летом 2019 года трехлетняя девочка разбилась в аквапарке «Лимпопо» в Екатеринбурге, после чего Следственный комитет завел уголовное дело. В Екатеринбурге трехлетняя девочка разбилась в аквапарке «Лимпопо»

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter