Убийство таксиста в Нижнем Тагиле будет раскрыто

Напомним, тело таксиста было обнаружено неделю назад в районе поселка Черноисточинский, в 1,5 километрах от его сожжённой машины. Андрей Исаев заявил, что по этому делу у следователей уже есть наработки. И есть надежда, что убийство не останется нераскрытым.