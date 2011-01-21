Убийство таксиста в Нижнем Тагиле будет раскрыто
21 января 2011, 17:32ПроисшествияАнка
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Такую уверенность выразил начальник нижнетагильского УВД Андрей Исаев.
Напомним, тело таксиста было обнаружено неделю назад в районе поселка Черноисточинский, в 1,5 километрах от его сожжённой машины. Андрей Исаев заявил, что по этому делу у следователей уже есть наработки. И есть надежда, что убийство не останется нераскрытым.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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