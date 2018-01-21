Дети нашли труп мужчины в люке теплотрассы в Екатеринбурге
21 января, 09:30Происшествия
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В столице Урала 20 января дети в люке теплотрассы обнаружили тело человека. Находка была сделана во дворе дома №10 по улице Восточной.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам местных жителей, это был мужчина без определённого места жительства. Предварительно сообщается, что человек умер достаточно давно.
В том месте, где было обнаружено тело, у умершего мужчины была ночлежка.
В Следственном комитете РФ по региону информацию о находке подтвердили, передает издание «Вечерний Екатеринбург».
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