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Дети нашли труп мужчины в люке теплотрассы в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дети нашли труп мужчины в люке теплотрассы в Екатеринбурге

21 января, 09:30Происшествия
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