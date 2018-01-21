Дети нашли труп мужчины в люке теплотрассы в Екатеринбурге

По словам местных жителей, это был мужчина без определённого места жительства. Предварительно сообщается, что человек умер достаточно давно.

В том месте, где было обнаружено тело, у умершего мужчины была ночлежка.

В Следственном комитете РФ по региону информацию о находке подтвердили, передает издание «Вечерний Екатеринбург».