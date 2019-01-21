Суд признал виновным организатора перестрелки в цыганском поселке в Екатеринбурге

Массовая драка произошла в сентябре 2016 года на ул. Депутатской в Екатеринбурге. Конфликт возник между двумя мужчинами, которые впоследствии собрали друзей, вооруженных пистолетами, ножами, битами металлическими трубами. В общей сложности в конфликт были вовлечены 49 человек.