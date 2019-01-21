Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Суд признал виновным организатора перестрелки в цыганском поселке в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Pistol 2948729 1920

Суд признал виновным организатора перестрелки в цыганском поселке в Екатеринбурге

Сегодня, 19:20ПроисшествияФото: pixabay.com
Читайте
также
Чему нас научил 2018-ый? Самые важные уроки минувшего года, полезные в 2019-ом
Ударили по яйцам: сколько штук в упаковках свердловских производителей?
«Происшествий не допущено»: 68 тысяч свердловчан окунулись в купели в Крещение