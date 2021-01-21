На рынке Багдада два смертника устроили теракт с десятками пострадавших

Иракские военные заявили, что нападавших было два человека. Они были в жилетах со взрывчаткой и подорвались среди покупателей. Рынок на площади Таяран в центре Багдада в момент происшествия был переполнен. Первый взрыв произошел внутри самого рынка, а второй позднее, когда вокруг сбежались люди.