На рынке Багдада два смертника устроили теракт с десятками пострадавших

На рынке Багдада неизвестные устроили теракт на рынке. В результате погибли около 23 человек и более 30 получили ранения.

Представитель Министерства внутренних дел подтвердил агентству Reuters информацию о погибших. Ожидается, что это число будет расти, так как некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии. Иракские военные заявили, что нападавших было два человека. Они были в жилетах со взрывчаткой и подорвались среди покупателей. Рынок на площади Таяран в центре Багдада в момент происшествия был переполнен. Первый взрыв произошел внутри самого рынка, а второй позднее, когда вокруг сбежались люди. Издание отмечает, что за последние годы это крупнейший теракт в Багдаде. В 2018 году этот рынок уже атаковали террористы. Тогда погибли 27 человек.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter