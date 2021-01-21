На рынке Багдада два смертника устроили теракт с десятками пострадавших

На рынке Багдада два смертника устроили теракт с десятками пострадавших

Сегодня, 16:02ПроисшествияPhoto: Hadi Mizban / AP/TASS
На рынке Багдада неизвестные устроили теракт на рынке. В результате погибли около 23 человек и более 30 получили ранения.

Представитель Министерства внутренних дел подтвердил агентству Reuters информацию о погибших. Ожидается, что это число будет расти, так как некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Иракские военные заявили, что нападавших было два человека. Они были в жилетах со взрывчаткой и подорвались среди покупателей. Рынок на площади Таяран в центре Багдада в момент происшествия был переполнен. Первый взрыв произошел внутри самого рынка, а второй позднее, когда вокруг сбежались люди.

Издание отмечает, что за последние годы это крупнейший теракт в Багдаде.

В 2018 году этот рынок уже атаковали террористы. Тогда погибли 27 человек.

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