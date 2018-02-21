Жительница Магнитогорска убила своего сына и покончила с собой
21 февраля, 11:00Происшествия
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40-летняя мать несколько раз ударила своего сына ножом, нанеся ему смертельные ранения. После смерти мальчика она покончила с собой. Последний раз живыми мать с сыном видели 18 февраля.
19 февраля в районе Магнитогорска волонтерами было найдено тело 40-летней женщины и ее 6-летнего сына. По предварительным данным, женщина нанесла мальчику несколько смертельных ножевых ранений, a после совершила суицид.
Следствием на месте происшествия найдена предсмертная записка. Все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются, сообщает NG72.ru.
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