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Жительница Магнитогорска убила своего сына и покончила с собой
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жительница Магнитогорска убила своего сына и покончила с собой

21 февраля, 11:00Происшествия
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