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На новой домне ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле рабочий лишился пальца
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На новой домне ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле рабочий лишился пальца

Сегодня, 13:06ПроисшествияФото: pxhere.com
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