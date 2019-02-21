На новой домне ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле рабочий лишился пальца

При проходе газорезчика ООО «МММ Д2» по настилу стационарной площадки на участке доменной печи № 6 (подбункерное помещение), расположенной на территории АО «ЕВРАЗ НТМК», после обеденного перерыва к месту производства работ, секция стационарной площадки скантовалась и работник упал вниз с высоты приблизительно 4 метра вместе с секцией площадки,сообщили TagilCity.ru в областной прокуратуре.