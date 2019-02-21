На новой домне ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле рабочий лишился пальца
Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила начала проверку ЧП на территории ЕВРАЗ НТМК, в результате которого рабочий получил травмы различной степени тяжести.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, несчастный случай произошёл 19 февраля в новой доменной печи № 6 с сотрудником подрядной организации ЕВРАЗА – ООО «МММ Д2».
При проходе газорезчика ООО «МММ Д2» по настилу стационарной площадки на участке доменной печи № 6 (подбункерное помещение), расположенной на территории АО «ЕВРАЗ НТМК», после обеденного перерыва к месту производства работ, секция стационарной площадки скантовалась и работник упал вниз с высоты приблизительно 4 метра вместе с секцией площадки,сообщили TagilCity.ru в областной прокуратуре.
В результате падения мужчина получил травмы разной тяжести: травматическая ампутация указательного пальца левой руки, ушиб височной части головы слева, ушиб грудной клетки.
Сотрудники надзорного ведомства выясняют все обстоятельства несчастного случая на тагильском предприятии. В случае необходимости будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.