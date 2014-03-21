Тагильчанин просит помощи: разыскиваются свидетели сегодняшней аварии

Согласно официально информации, водитель Volkswagen Polo, двигаясь со стороны Нижней Салды в Нижний Тагил, не предусмотрел безопасности собственного маневра и выехал на встречную полосу, по всей видимости, для совершения обгона. В результате ДТП Volkswagen столкнулся с Lada Granta.

Как сообщается, пострадали три человека. Водитель получил травму головы. 16-летняя девушка с ушибом головного мозга и 17-летний юноша с сотрясением были госпитализированы в ЦГБ №1. Кроме того, ребенок, находившийся в детском кресле, отделался лишь испугом.

Если вы стали свидетелем или у вас есть видео, прошу откликнуться по телефону 89506428750 или написать в личные сообщения обращается Сергей к тагильчанам.