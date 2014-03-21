Тагильчанин просит помощи: разыскиваются свидетели сегодняшней аварии
21 марта 2014, 15:50Происшествия
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Сегодня под Нижним Тагилом произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали люди, в том числе, двое детей. Пользователь Сергей Пономарев обращается ко всем тагильчанам, которые могли стать свидетелями данной аварии.
Согласно официально информации, водитель Volkswagen Polo, двигаясь со стороны Нижней Салды в Нижний Тагил, не предусмотрел безопасности собственного маневра и выехал на встречную полосу, по всей видимости, для совершения обгона. В результате ДТП Volkswagen столкнулся с Lada Granta.
Как сообщается, пострадали три человека. Водитель получил травму головы. 16-летняя девушка с ушибом головного мозга и 17-летний юноша с сотрясением были госпитализированы в ЦГБ №1. Кроме того, ребенок, находившийся в детском кресле, отделался лишь испугом.
Если вы стали свидетелем или у вас есть видео, прошу откликнуться по телефону 89506428750 или написать в личные сообщения обращается Сергей к тагильчанам.
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