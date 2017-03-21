2 дома сгорели утром на Старой Гальянке в Нижнем Тагиле: предварительная причина - поджог (ФОТО)

Клубы дыма были большие, а огонь поднимался настолько высоко, что пламя было видно с Уральского проспекта рассказал очевидец.

Огонь охватил площадь в 150 квадратных метров. В одном из домов были уничтожены домашние вещи, мебель, потолочное перекрытие и кровля. На втором доме полностью уничтожена кровля, но сохранились стены.

Предположительная причина возгорания – поджог сообщили редакции TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.

На момент возникновения пожара в домах никого из жильцов не оказалось.

Полностью справиться с огнём удалось лишь спустя почти два с половиной часа. В тушении пожара участвовало 14 человек личного состава и 4 единицы техники.