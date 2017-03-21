Имущество барда Новикова останется под арестом по решению Свердловского областного суда
21 марта 2017, 10:00Происшествия
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Арест с имущества барда Новикова не снимут, сообщает ТАСС.
Сюжеты: Екатеринбург
Новиков пытался обжаловать решение Верх-Исетского областного суда Екатеринбурга в Свердловском областном суде. Однако вышестоящая инстанция сочла доводы барда неубедительными.
Речь идет о земельном участке 40,9 кв. м. в Екатеринбурге, участках в Сочи и Подмосковье, также о квартире в Москве. Судебное заседание было закрытым.
Напомним о том, что Александр Новиков обвиняется в мошенничестве в связи с обманом пайщиков ЖК «Бухта-Квинс» в Екатеринбурге.
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