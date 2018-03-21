Тагильский грабитель избил полицейских при задержании и получил 8 лет колонии

В августе 2017 года двое полицейских прибыли по месту жительства мужчины, которого подозревали в открытом хищении чужого имущества. Они намеревались доставить тагильчанина в отдел полиции, чтобы определить, причастен ли он к преступлению.

Однако мужчина при задержании оказал активное сопротивление. Он нанес полицейским телесные повреждения, после чего попытался убежать. Беглеца поймали и отвезли в полицейский отдел.

За насилие в отношении представителей власти мужчине назначили 3 года тюрьмы. С учетом приговора по предыдущему преступлению – грабежу – мужчине предстоит 8 лет отбывать наказание в колонии. Также ему придется заплатить 10 000 рублей штрафа, сообщает региональный следственный комитет.