В Нижнем Тагиле на улице Гвардейской умер 34-летний мужчина
Сегодня, 12:08ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле в ночь на 21 марта во дворе дома на улице Гвардейская, 21 умер мужчина.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как рассказали очевидцы в паблике «ЧП Нижний Тагил», один мужчина лежал на лавочке возле дома, второй — на дороге. Жильцы дома вызвали скорую помощь, однако спасти одного из молодых людей не удалось, он скончался на месте. Очевидцы предположили, что мужчины находились в состоянии наркотического опьянения.
В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru рассказали, что сообщение поступило на пульт дежурного от скорой помощи около 1:00. Сотрудники полиции обнаружили на месте происшествия труп мужчины без видимых признаков смерти. Его личность установлена, умерший — житель Тагилстроевского района, 1986 года рождения. Материалы направлены в СК для проведения проверки.
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