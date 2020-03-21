В Нижнем Тагиле на улице Гвардейской умер 34-летний мужчина

Как рассказали очевидцы в паблике «ЧП Нижний Тагил», один мужчина лежал на лавочке возле дома, второй — на дороге. Жильцы дома вызвали скорую помощь, однако спасти одного из молодых людей не удалось, он скончался на месте. Очевидцы предположили, что мужчины находились в состоянии наркотического опьянения.