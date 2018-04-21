11-летний мальчик разыскивается в Екатеринбурге с 16 апреля (ФОТО)

Поисковый отряд «Сокол» в Екатеринбурге ведет поиски 11-летнего мальчика, который пропал 16 апреля. Андрей ушел из дома после ссоры с мамой.

Как сообщает Е1, ребенка видели одноклассники в школе, однако позже он перестал появляться на занятиях. Дома его не было с 16 апреля. В тот день у него с родителями произошел конфликт. Семья благополучная.

Друзей мальчика и одноклассников поисковики уже обошли. Ведутся поиски в районе «Уралмаш». Там мальчик проживает и посещает школу.

Горожан просят обратить внимание на детей в местах общепита Орджоникидзевского района, а также на подростков в торговых центрах. Родители мальчика, отметим, на протяжении нескольких дней так и не обратились в полицию, это намеревались сделать поисковики.

В полиции сообщили, что информация о пропаже ребенка принята в работу, началась проверка.