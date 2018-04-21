Асфальт ушел под землю на ул. Гвардейской в Нижнем Тагиле (ФОТО)
21 апреля, 11:05Происшествия
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Сегодня, 21 апреля, на улице Гвардейской, 19 в Нижнем Тагиле асфальт ушел под землю.
Сюжеты: Нижний Тагил
По сообщению общественного движения «Тагил без ям», асфальт провалился из-за аварии на сетях «Тагилэнерго». Специалисты выехали для ликвидации аварии. Работники дорожных служб закроют проезд.
Фото: Ivan 969 Marchenko
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