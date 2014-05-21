Тагильчане за огородом обнаружили сосуды с ртутью (ФОТО, ВИДЕО)

По телефону женщина пояснила, что накануне вечером ее муж за огородом около березы обнаружил пол-литровую стеклянную бутылку и маленькую баночку из-под детского пюре со странным содержимым.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа Межмуниципального управления, пожарные и сотрудники центра экологической безопасности. Супруги, обнаружившие находку, пояснили полицейским, что вечером находке никакого значения не придали, но, когда вновь наткнулись на плотно закупоренные сосуды и решили их переместить, стало страшно, склянки оказались очень тяжелыми.

Фотографии предоставлены пресс-службой МВД

Откуда они взялась, жители не знают, за огород они выходят очень редко. Супруги предположили, что стоят сосуды под деревом не первый год, поэтому сразу обратились за помощью в полицию.

Специалисты центра экологической безопасности, соблюдая все меры предосторожности, обследовали находку. По первоначальной информации, содержимым может оказаться ртуть. Изъятое экологи направили на экспертизу.

Видеозапись предоставлена пресс-службой МВД