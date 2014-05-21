Тагильчане за огородом обнаружили сосуды с ртутью (ФОТО, ВИДЕО)
21 мая в дневное время в дежурную часть Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» от жительницы поселка Ключики поступило сообщение о найденных подозрительных предметах.
По телефону женщина пояснила, что накануне вечером ее муж за огородом около березы обнаружил пол-литровую стеклянную бутылку и маленькую баночку из-под детского пюре со странным содержимым.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа Межмуниципального управления, пожарные и сотрудники центра экологической безопасности. Супруги, обнаружившие находку, пояснили полицейским, что вечером находке никакого значения не придали, но, когда вновь наткнулись на плотно закупоренные сосуды и решили их переместить, стало страшно, склянки оказались очень тяжелыми.
Откуда они взялась, жители не знают, за огород они выходят очень редко. Супруги предположили, что стоят сосуды под деревом не первый год, поэтому сразу обратились за помощью в полицию.
Специалисты центра экологической безопасности, соблюдая все меры предосторожности, обследовали находку. По первоначальной информации, содержимым может оказаться ртуть. Изъятое экологи направили на экспертизу.
Видеозапись предоставлена пресс-службой МВД
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