В ДТП на автотрассе Серов-Екатеринбург трактор упал в кювет и перевернулся
21 мая 2017, 09:35Происшествия
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Во время проведения ремонтных работ на серовском тракте произошла авария: трактор съехал с дороги и перевернулся, встав на крышу.
Сюжеты: Екатеринбург
21 мая на 48-м километре автотрассы Екатеринбург-Серов производились ремонтные работы дорожного полотна. В это время на данном дорожном участке находились три спецмашины.
Один из тракторов выехал на обочину, и грунт, не выдержав веса трактора, провалился. Трактор съехал за пределы дорожного полотна и перевернулся, встав на крышу. В ЧП никто не пострадал, сообщает ZNAK. Как утверждают очевидцы случившегося, рядом находится река, а потому насыпь на обочине состоит из глины и песка, что и послужило причиной ЧП.
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