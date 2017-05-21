В ДТП на автотрассе Серов-Екатеринбург трактор упал в кювет и перевернулся

21 мая на 48-м километре автотрассы Екатеринбург-Серов производились ремонтные работы дорожного полотна. В это время на данном дорожном участке находились три спецмашины.

Один из тракторов выехал на обочину, и грунт, не выдержав веса трактора, провалился. Трактор съехал за пределы дорожного полотна и перевернулся, встав на крышу. В ЧП никто не пострадал, сообщает ZNAK. Как утверждают очевидцы случившегося, рядом находится река, а потому насыпь на обочине состоит из глины и песка, что и послужило причиной ЧП.