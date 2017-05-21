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В ДТП на автотрассе Серов-Екатеринбург трактор упал в кювет и перевернулся
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В ДТП на автотрассе Серов-Екатеринбург трактор упал в кювет и перевернулся

21 мая 2017, 09:35Происшествия
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