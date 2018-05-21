Потолок обрушился на екатеринбурженку в одном из магазинов сети «Магнит»

Это произошло 20 мая около 12 часов дня в Юго-Западном районе города. Свидетельницей инцидента стала другая покупательница. Она рассказала, что на её глазах на женщину рухнул потолок. Пострадавшая упала, из её головы пошла кровь.

Как оказалось, у женщина рваная рана. На место прибыли медики, перемотали голову бинтом и экстренно увезли в городскую больницу.

Сотрудники магазина, обсуждавшие произошедшее, были уверены, что сама торговая точка за ситуацию ответственности не понесёт. Так, по их словам, отвечать будет организация, осуществлявшая ремонт потолочного покрытия.

Сейчас торговая точка не работает. Сразу после обрушения магазин был закрыт во избежание других подобных инцидентов, передаёт издание «Наша газета».