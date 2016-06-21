Рейсовый автобус в Каменске-Уральском сгорел дотла
21 июня 2016, 13:40Происшествия
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20 июня в 19:33 на пульт службы спасения поступил сигнал о загоревшемся пассажирском автобусе, но спасти его от полного сгорания не удалось, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Получив сообщение о возникшем пожаре, спасатели выехали на место. 10 минут 6 пожарных и 2 единицы спецтехники тушили пожар, но 15 квадратных метра салона рейсового автобуса выгорели дотла.
Люди не пострадали. Предварительно причиной воспламенения называется короткое замыкание.
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