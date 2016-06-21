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Сумка с 620 000 рублей была похищена из автомобиля в Каменске-Уральском (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сумка с 620 000 рублей была похищена из автомобиля в Каменске-Уральском (ВИДЕО)

21 июня 2016, 17:30ПроисшествияПавел Щербина
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