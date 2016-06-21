Сумка с 620 000 рублей была похищена из автомобиля в Каменске-Уральском (ВИДЕО)
21 июня 2016, 17:30ПроисшествияПавел Щербина
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Кража была совершена 20 июня после полудня около одного из торговых центров.
Хищение сумки с денежными средствами попало на видео. На кадрах видно, как к автомобилю «Тойота» подходят двое мужчин. Некоторое время они проводят рядом с автомобилем. После неких манипуляций они открывают дверь и вместе с сумкой быстрым шагом покидают место преступления.
Пресс-служба городской полиции подтвердила факт кражи. По информации полицейских, в сумке было 620 тысяч рублей, которые потерпевший снял в целях покупки автомобиля. Розыскные мероприятия уже начаты. Стражи порядка изучают кадры с камер видеонаблюдения.
Видео портала www.ku66.ru
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