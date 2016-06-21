Сумка с 620 000 рублей была похищена из автомобиля в Каменске-Уральском (ВИДЕО)

Хищение сумки с денежными средствами попало на видео. На кадрах видно, как к автомобилю «Тойота» подходят двое мужчин. Некоторое время они проводят рядом с автомобилем. После неких манипуляций они открывают дверь и вместе с сумкой быстрым шагом покидают место преступления.