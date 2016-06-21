Утром в центре Нижнего Тагила сгорела иномарка: хозяин подозревает поджог (ФОТО)

Об инциденте хозяин автомобиля написал в социальных сетях:

Утро добрым не бывает! Сегодня утром обнесли и сожгли мою машину... Утро... Машина... А вы говорите сборная России проиграла... -- написал на личной странице в социальной сети тагильчанин Илья.

В полиции подтвердили факт того, что на место пожара выезжали представители экстренных служб. Заявление от потерпевшего было принято, но информация о поджоге требует подтверждения.

Сгорел автомобиль «Ниссан Альмера» 1998 года выпуска. По нашей информации, с апреля автомобиль был не на ходу. О поджоге речь пока не идёт, возможно, это неосторожное обращение с огнём. В любом случае, полиция будет проводить проверку рассказали в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.

Фото из социальных сетей