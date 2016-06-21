Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Утром в центре Нижнего Тагила сгорела иномарка: хозяин подозревает поджог (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Утром в центре Нижнего Тагила сгорела иномарка: хозяин подозревает поджог (ФОТО)

21 июня 2016, 12:45ПроисшествияПавел Щербина
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»