В Екатеринбурге в ДТП пострадало три человека: ВАЗ влетел в Мерседес (ФОТО)
21 июня 2016, 16:05Происшествия
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18 июня 2016 года в столице Урала произошло ДТП, в котором есть пострадавшие.
Сюжеты: Екатеринбург
Всё случилось в 23:30 на улице Блюхера. 24-летний водитель за рулем ВАЗ-21099 захотел пересечь перекресток на красный свет. В этот момент на разрешающий сигнал выезжал Мерседес. Произошло серьезное столкновение.
Пострадали пассажиры русского авто – две 20-летние девушки и 24-летний парень. Они поступили в Городскую клиническую больницу с травмами различной степени тяжести.
Дорожная полиция обращается к водителям с просьбой соблюдать ПДД, в особенности, правила скоростного режима и правила проезда перекрестков.
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Фото: пресс-служба областной ГИБДД
А 19 июня на дорогах Екатеринбурга, напомним, пострадала 9-летняя велосипедистка. Девочка угодила под автомобиль, переезжая пешеходный переход в сопровождении родителей.
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