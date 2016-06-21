В Екатеринбурге в ДТП пострадало три человека: ВАЗ влетел в Мерседес (ФОТО)

Всё случилось в 23:30 на улице Блюхера. 24-летний водитель за рулем ВАЗ-21099 захотел пересечь перекресток на красный свет. В этот момент на разрешающий сигнал выезжал Мерседес. Произошло серьезное столкновение.

Пострадали пассажиры русского авто – две 20-летние девушки и 24-летний парень. Они поступили в Городскую клиническую больницу с травмами различной степени тяжести.

Дорожная полиция обращается к водителям с просьбой соблюдать ПДД, в особенности, правила скоростного режима и правила проезда перекрестков.

Фото: пресс-служба областной ГИБДД

А 19 июня на дорогах Екатеринбурга, напомним, пострадала 9-летняя велосипедистка. Девочка угодила под автомобиль, переезжая пешеходный переход в сопровождении родителей.