В Нижнем Тагиле замыкание электропроводки вызвало пожар в доме на Старой Гальянке (ФОТО)
Частный жилой дом загорелся вчера днем в Нижнем Тагиле на ГГМ. Пожару присвоили повышенный номер 1-БИС. Дом практически полностью выгорел.
Звонок о пожаре на улице Малая Гальянская поступил в пожарную службу в 12:48. На место выехали 19 пожарных и 4 единицы техники. К 13:40 они устранили открытое горение, однако полностью работа на объекте была завершена в 17:50.
Горел частный дом, в котором жили двое хозяев. В результате пожара полностью сгорела крыша и чердачное перекрытие. Повреждены стены и пол. Пожарные дознаватели предполагают, что пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки сообщили редакции TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности.
Фото ИА «Все новости»
Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Ущерб устанавливается.
До этого крупный пожар произошел в Нижнем Тагиле на Старателе. Тогда горел двухэтажный барак. Пожарные провели эвакуацию шести человек.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru