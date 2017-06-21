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Квартиры на 10 этажах многоквартирного дома в Нижнем Тагиле затопило из-за протечки крыши: компенсируют ли жильцам ущерб? (ФОТО)
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Квартиры на 10 этажах многоквартирного дома в Нижнем Тагиле затопило из-за протечки крыши: компенсируют ли жильцам ущерб? (ФОТО)

21 июня 2017, 17:55ПроисшествияПавел Щербина
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