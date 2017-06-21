Обманывавший пенсионеров мошенник из Нижнего Тагила задержан в Верхней Салде

По версии следствия, молодой человек под видом страхового агента приходил к пенсионеркам. Он предлагал им оформить документы на получение компенсации за неисправные медицинские приборы, которые они ранее приобрели в Нижнем Тагиле.

Для оформления компенсации злоумышленник требовал внести страховой взнос. Так, одна из пострадавших, которая позже обратилась в полицию, отдала ему 50 тыс. руб.

Правоохранители быстро задержали мужчину. Оказалось, что ранее он работал в фирме по продаже медицинских приборов и располагает сведениями о покупателях.

Возбуждено уголовное дело. Задержанный признался в двух эпизодах мошенничества, пишет Накануне.ру.