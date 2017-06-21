Живодеры из Екатеринбурга закопали заживо раненого и избитого щенка (ФОТО, ВИДЕО)
21 июня 2017, 10:40Происшествия
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Зоозащитники Екатеринбурга борются за жизнь бездомного щенка, которого нашли на улице. Сначала над животным издевались, а потом закопали в землю.
Сюжеты: Екатеринбург
Прохожие в Екатеринбурге нашли на улице грязное, раненое животное. Щенок практически умирал в муках.
Животное отнесли в ветеринарную клинику, где врач определил, что щенка избили, кололи ножом по телу, а потом, предположительно, закопали в землю, но ему удалось выбраться из могилы. По всему телу у пса видны ссадины и ушибы.
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Фото, видео: «Наша газета»
Майкл – так зоозащитники назвали пса – находится в тяжелом психологическом состоянии: с ним работает зоопсихолог Елена Потеева, которая надеется, что пес снова начнет доверять человеку и поправится, об этом сообщает VistaNews.ru.
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