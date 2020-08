В Москве полицейские задержали уральскую актрису Яну Троянову и ее коллегу Ирину Вилкову за пикеты в поддержку Алексея Навального. Об этом написал на своей странице в Facebook супруг актрисы.

Ирина Вилкова, которая также была задержана, находится на последних сроках беременности. Актрис задержали на Красной площади. По данным ОВД-Инфо, их доставили в отделение полиции. Позднее у Вилковой отошли воды, и ее отправили в больницу. Акции в поддержку Навального прошли во многих городах. Накануне он впал в кому, находясь в больнице Омска. Навальному стало плохо на борту самолета, летевшем в Москву из Томска. Самолет экстренно приземлился в Омске.

