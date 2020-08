В пригороде Нижнего Тагила из-за затяжных дождей затопило 72 садовых участка

В связи с затяжными дождями в реке Тагил за прошедшие сутки уровень воды поднялся на пять сантиметров. В результате паводка в пригороде Нижнего Тагила подтопило более 70 садовых участков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В зоне потопления оказались шесть коллективных садов, а также один населенный пункт. Так, подтопления наблюдаются в следующих коллективных садах: «Пищевик» — подтоплено 30 садовых участков;

«Шахтёр» — 15 участков;

«Энергетик» — шесть участков;

«НТМК-10» — шесть участков;

«Автомобилист-2» — пять участков;

«Надежда» — четыре участка. Еще шесть огородов были затоплены в поселке Евстюниха. Спасатели отмечают, что угрозы населению нет, так как дома не подтоплены. Соответственно, не требуется и эвакуация. Проводятся мероприятия по информированию жителей об угрозе паводка. Также оказался подтопленным низководный мост в поселке городского типа Махнево. В связи с этим было временно ограничено автомобильное сообщение с семью населенными пунктами. Пока добраться из одного поселения в другое можно по подвесному пешеходному мосту, либо на поезде по мосту через реку Тагил в районе станции Ерзовка.

