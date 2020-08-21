В пригороде Нижнего Тагила из-за затяжных дождей затопило 72 садовых участка

Также оказался подтопленным низководный мост в поселке городского типа Махнево. В связи с этим было временно ограничено автомобильное сообщение с семью населенными пунктами. Пока добраться из одного поселения в другое можно по подвесному пешеходному мосту, либо на поезде по мосту через реку Тагил в районе станции Ерзовка.