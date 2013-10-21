Три дня – 47 человек. Полиция Нижнего Тагила провела операцию «Розыск»

Выяснилось, что по итогам девяти месяцев 2013 года в розыске находилось 149 преступников, а 204 человека числились без вести пропавшими и утратившими связь с родственниками, сообщает пресс-служба МВД.

За три дня проведения операции «Розыск» сотрудниками отделов полиции города Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа установлено местонахождение 39 преступников, 13 из которых разыскивались за совершение тяжких преступлений. Из числа задержанных преступников, 21 разыскивался районными судами, 8 – отделом дознания, 10 – следственными органами сообщают в МВД.

Установили местонахождение тагильчанки, которая была объявлена в розыск Дзержинским районным судом за тяжкий вред своей собутыльницы. В ночь с 24 на 25 мая она была в гостях у знакомой – девушки за бутылкой крепкого напитка повздорили, и женщина нанесла удар ножом в спину своей оппонентки.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий около 10:00 часов 17 октября 2013 года девушка была задержана в доме матери по улице Цементной. О данном задержании сотрудники уголовного розыска Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» сообщили в Дзержинский районный суд и поместили задержанную преступницу в ИВС с последующим направлением в СИЗО.

Кроме того, в результате проведения операции установлено местонахождение 8 человек пропавших без вести, из которых 1 – категории прошлых лет. Из числа установленных пропавших, трое несовершеннолетних.