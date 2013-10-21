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Три дня – 47 человек. Полиция Нижнего Тагила провела операцию «Розыск»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Три дня – 47 человек. Полиция Нижнего Тагила провела операцию «Розыск»

21 октября 2013, 14:50Происшествия
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