Тагильчанин лишился 700 тысяч рублей, решив продать майнинговую ферму

За полный набор для добычи криптовалюты тагильчанин хотел получить 790 тысяч рублей. На объявление откликнулся потенциальный покупатель, представившись жителем Красноярска. Он уговаривал продать ему только 17 видеокарт, так как остальные комплектующие его не интересовали. При этом он просил уступить в цене 90 тысяч рублей.

Объявление о продаже майнинговой фермы Фото: 66.ru

Тагильчанин подумал день и согласился, решив отправить посылку курьерской службой СДЭК наложенным платежом.

А что, подумал я, компания надежная, да и посылку он не получит, пока денежку не заплатит. Меня ничего не насторожило тогда,рассказал пострадавший.

15 ноября молодой человек вызвал к себе домой курьера для передачи груза. Также он предупредил об этом покупателя из Красноярска. В назначенное время в автомобиле Land Rover приехал мужчина, представившийся курьером по фамилии Колобков, и забрал 17 видеокарт. Затем заполнил документы на фирменных бланках, отдал продавцу копии накладной и уехал.

Через некоторое время тагильчанин заволновался, так как ему не пришло электронное уведомление о приёме посылке. Позвонив в СДЭК, он выяснил, что курьера по фамилии Колобков у них нет.