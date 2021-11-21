Труп 44-летнего мужчины с разбитой головой обнаружен в Екатеринбурге

Труп 44-летнего мужчины с разбитой головой обнаружен в Екатеринбурге
Труп 44-летнего мужчины с разбитой головой обнаружен в Екатеринбурге
Сегодня, 10:30ПроисшествияФото: 1MI
Труп местного жителя, у которого травмировано голова, найден 20 ноября в квартире на улице Восточная, 166а в уральской столице. Как стало известно, погибшему мужчине было 44 года.

Он скончался после удара, нанесенного тупым предметом. Тело лежало в помещении около двух дней, сообщает Е1 со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. По его данным, в квартире мужчины ничего не пропало, но, отмечает, что труп лежал без штанов на диване, запачканном кровью.

На место приезжали как полицейские, так и следователи. Другой источник отметил, что одного из подозреваемых задержали на квартире. Вероятно, мужчины вместе выпивали.

В областном СК пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Напомним, 19 ноября появилась информация, что квартире в уральской столице обнаружено тело 34-летней мастера татуажа и лазерного удаления. Предполагается, что женщина решила покончить с собой. У нее осталась дочка.

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