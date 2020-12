В Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» рабочий погиб под прессом

На «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле 14 декабря погиб мужчина.

Погибшего звали Михаил Михайлов, ему было 47 лет, пишет E1 со ссылкой на Александра Иванова, выступающего за права работников. Он рассказал, что по словам родственников Михаил залез в пресс-штамп, предварительно отключив его, чтобы произвести ремонт. По версии следствия, из-за старости оборудование сработало, насмерть придавив мужчину. Иванов отметил, что Михаил был опытным сотрудником и не мог совершить ошибку. Родственники считают, что кто-то включил пресс. В Следственном комитете Нижнего Тагила информацию подтвердили, заявив, что происшествие не носит криминального характера. Есть подтверждение. Производственная травма, погиб мужчина. На место выезжал следователь, сейчас проводится проверка. Смерть не криминальная,сообщили в Следственном комитете. Оперативный комментарий получить в пресс-службе УВЗ TagilCity.ru на удалось. Редакция направила официальный запрос.

