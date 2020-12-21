В Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» рабочий погиб под прессом

В Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» рабочий погиб под прессом

Сегодня, 17:17ПроисшествияPhoto: Яндекс.Карты
На «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле 14 декабря погиб мужчина.

Погибшего звали Михаил Михайлов, ему было 47 лет, пишет E1 со ссылкой на Александра Иванова, выступающего за права работников.

Он рассказал, что по словам родственников Михаил залез в пресс-штамп, предварительно отключив его, чтобы произвести ремонт. По версии следствия, из-за старости оборудование сработало, насмерть придавив мужчину.

Иванов отметил, что Михаил был опытным сотрудником и не мог совершить ошибку. Родственники считают, что кто-то включил пресс.

В Следственном комитете Нижнего Тагила информацию подтвердили, заявив, что происшествие не носит криминального характера.

Есть подтверждение. Производственная травма, погиб мужчина. На место выезжал следователь, сейчас проводится проверка. Смерть не криминальная,сообщили в Следственном комитете.

Оперативный комментарий получить в пресс-службе УВЗ TagilCity.ru на удалось. Редакция направила официальный запрос.

Stories:
Нижний Тагил
происшествиеУВЗрабочиеНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы