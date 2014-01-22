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Под Нижним Тагилом автовоз сбил женщину: с травмами она попала в больницу (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Под Нижним Тагилом автовоз сбил женщину: с травмами она попала в больницу (ФОТО)

22 января 2014, 16:15Происшествия
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