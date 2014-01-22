Под Нижним Тагилом автовоз сбил женщину: с травмами она попала в больницу (ФОТО)
22 января 2014, 16:15Происшествия
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Сегодня около 12:00 на Южном подъезде к Нижнему Тагилу случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход.
В пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, виновником ДТП стал автовоз Scania. За рулем машины находился мужчина 1966 года рождения, с водительским стажем – 32 года, сообщает justmedia.
Он пояснил, что по дороге в сторону Тагила он не заметил человека, находящегося на пешеходном переходе. Пострадавшая – женщина 1949 года рождения – с травмами различной степени тяжести доставлена в одну из больниц нашего города.
Фотографии предоставлены отделением пропаганды ГИБДД
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