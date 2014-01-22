Под Нижним Тагилом автовоз сбил женщину: с травмами она попала в больницу (ФОТО)

В пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, виновником ДТП стал автовоз Scania. За рулем машины находился мужчина 1966 года рождения, с водительским стажем – 32 года, сообщает justmedia.

Он пояснил, что по дороге в сторону Тагила он не заметил человека, находящегося на пешеходном переходе. Пострадавшая – женщина 1949 года рождения – с травмами различной степени тяжести доставлена в одну из больниц нашего города.