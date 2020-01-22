В Екатеринбурге наркокурьер работал под видом доставщика еды

Как рассказал директор фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков, молодой человек, устроившись в доставку еды, проработал всего одну смену, получил униформу и исчез.

Уверен, что работодатели не знали о том, что Игорю вовсе и не нужна их зарплата, а нужен, скорее, уже привычный всем горожанам прикид доставщика,сообщил Жуков.