В Екатеринбурге наркокурьер работал под видом доставщика еды
Сегодня, 16:11ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге задержан наркокурьер, который раскладывал закладки под видом доставщика еды одного из сервисов, сообщает Е1.
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Как рассказал директор фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков, молодой человек, устроившись в доставку еды, проработал всего одну смену, получил униформу и исчез.
Уверен, что работодатели не знали о том, что Игорю вовсе и не нужна их зарплата, а нужен, скорее, уже привычный всем горожанам прикид доставщика,сообщил Жуков.
Сам задержанный также являлся наркоманом. Известно, что он пытался несколько раз бросить, но не смог. При досмотре у него найдены два грамма наркотического вещества. Всего изъято 24 закладки общим весом 27,58 грамма. Молодому человеку грозит срок от 10 лет лишения свободы.
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