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ГИБДД отмечает рост ДТП с участием детей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ГИБДД отмечает рост ДТП с участием детей

22 марта 2012, 08:40Происшествия
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