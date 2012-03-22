ГИБДД отмечает рост ДТП с участием детей

В 9 ДТП в городе и на территории Горноуральского городского округа получили травмы 10 юных участников дорожного движения, в томчисле 6 пассажиров и 4 пешехода. 2 юных пешехода получили травмы, когдапереходили дорогу вне пешеходного перехода.

Сотрудники ГИБДД напоминают школьникам о том, что пересекать проезжую часть нужно по пешеходным переходам, а при наличии светофора - только на зеленый свет. Взрослым рекомендуется проверить маршруты передвижения детей по улицам во время каникул и повторить с ними правила безопасного поведения.