ГИБДД отмечает рост ДТП с участием детей
22 марта 2012, 08:40Происшествия
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По итогам 2 месяцев 2012 года наблюдается рост на 200% детского дорожно-транспортного травматизма, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское».
В 9 ДТП в городе и на территории Горноуральского городского округа получили травмы 10 юных участников дорожного движения, в томчисле 6 пассажиров и 4 пешехода. 2 юных пешехода получили травмы, когдапереходили дорогу вне пешеходного перехода.
С целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий в дни школьных каникул проходит операция «Дети».
Сотрудники ГИБДД напоминают школьникам о том, что пересекать проезжую часть нужно по пешеходным переходам, а при наличии светофора - только на зеленый свет. Взрослым рекомендуется проверить маршруты передвижения детей по улицам во время каникул и повторить с ними правила безопасного поведения.
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