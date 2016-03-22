В Нижнем Тагиле Chevrolet и ВАЗ столкнулись на улице Садоводов: пассажир ВАЗа отправлен в больницу, движение на улице затруднено (ФОТО)

Об аварии редакции TagilCity.ru сообщил один из читателей портала, тагильчанин Александр. Авария произошла на улице Садоводов, у дома №57, и вызвала затруднение движения.

Со стороны Южного подъезда в строну Вагонки ехал автомобиль «Шевроле». Навстречу ему двигался «ВАЗ-2107». Случилось столкновение. Пассажир в «ВАЗ-2107» получил травму. После осмотра бригадой скорой помощи его увезли в ЦГБ № 1 с предварительным диагнозом: ушиб грудной клетки и ссадина колена. Дежурная часть ещё на выезде, поехала в больницу к пострадавшему, поэтому пока это вся известная информация сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.