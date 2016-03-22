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В Нижнем Тагиле Chevrolet и ВАЗ столкнулись на улице Садоводов: пассажир ВАЗа отправлен в больницу, движение на улице затруднено (ФОТО)
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В Нижнем Тагиле Chevrolet и ВАЗ столкнулись на улице Садоводов: пассажир ВАЗа отправлен в больницу, движение на улице затруднено (ФОТО)

22 марта 2016, 16:45ПроисшествияДенис Таратонов
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