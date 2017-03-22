Сотрудник ГАИ из Верхней Пышмы оформлял протоколы несуществующих ДТП

Сотрудники СБ ГУ МВД Свердловской области установили, что лейтенант 1992 г. р. за 15 тыс. рублей оформил два несуществующих ДТП. К расследованию инцидента подключился СК области. Если факты нарушений подтвердятся, то молодого правоохранителя уволят из полиции, а его начальство ожидает суровое наказание.