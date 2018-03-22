Трупы двух мужчин обнаружены в припаркованном автомобиле в Екатеринбурге (ФОТО)
22 марта, 11:20Происшествия
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21 марта возле одного из магазинов Екатеринбурга в Рижском переулке обнаружили припаркованный автомобиль с двумя трупами мужчин в салоне.
Сюжеты: Екатеринбург
У находящихся в Mitsubishi Lancer трупов не обнаружены признаки криминальной смерти, но есть следы употребления наркотических препаратов.
Это два взрослых мужчины. Телесных повреждений нет, но есть следы употребления наркотиков сообщил официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.
Проверку проводит следственный отдел по Чкаловскому району, пишет «УралИнформБюро».
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Фото ВК
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