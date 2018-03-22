Трупы двух мужчин обнаружены в припаркованном автомобиле в Екатеринбурге (ФОТО)

У находящихся в Mitsubishi Lancer трупов не обнаружены признаки криминальной смерти, но есть следы употребления наркотических препаратов.

Это два взрослых мужчины. Телесных повреждений нет, но есть следы употребления наркотиков сообщил официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.