Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
«В Узбекистане принудительно стерилизовали десятки тысяч женщин» - журналисты BBC
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

«В Узбекистане принудительно стерилизовали десятки тысяч женщин» - журналисты BBC

22 апреля 2012, 16:38ПроисшествияВалерия Лошкарева
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?