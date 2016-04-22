В историческом центре Нижнего Тагила без разрешения велась перепланировка объекта культурного наследия (ФОТО)

Что происходит со зданием на пр. Ленина, 21? Сначала там меняли окна. Теперь растянули ленточку. Что за работы там ведутся? Согласованы ли они? Как они изменят облик здания и впишутся ли изменения в архитектурный ансамбль исторического центра города? -- вопрошал читатель в письме в редакцию TagilCity.ru.

Проводившиеся в здании работы не бросались в глаза и не создавали особых неудобств прохожим. Потому заметить их непосвящённому было нелегко. Но это не значит, что они безвредны для архитектурного облика города.

Фотографии сделаны с интервалом в неделю. Последняя от 17.04.2016.

Дом по адресу пр. Ленина, 21 является объектом культурного наследия регионального значения, в соответствии с решением Свердловского Облисполкома от 04.12.1986 г. № 454. В этом доме находился штаб Красной гвардии. В управление архитектуры и градостроительства Администрации города проект на согласование по указанному адресу не поступал, разрешение на строительство не выдавалось. По факту выполнения незаконной перепланировки по указанному адресу в прокуратуру Ленинского района направлено письмо от 21.04.2016 №2056 для принятия мер прокурорского реагирования ответила на запрос TagilCity.ru Администрация Нижнего Тагила.

То, насколько серьёзный урон был нанесён историческому облику здания, предстоит выяснить компетентным органам. Вот так бдительность одного человека помогла защитить одну из страниц архитектурной истории Нижнего Тагила. Портал TagilCity.ru будет следить за развитием событий.