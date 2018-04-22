Пожар в кафе «Сушкоф» произошел в Каменске-Уральском
22 апреля, 09:05Происшествия
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20 апреля в 11:45 в Каменске-Уральском произошел пожар на кухне службы доставки еды «Сушкоф».
В тушении огня принимали участие 3 единицы техники и 7 человек личного состава. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. На кухне загорелись фритюрница и мебель. К 12:00 пожар удалось устранить.
Огонь повредил потолок и мебель. Пострадавших в пожаре нет. Сейчас кафе закрыто и заказы не принимаются, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
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