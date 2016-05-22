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«Хотели съездить в Нижний Тагил»: полицейские задержали двух верхнесалдинцев, пытавшихся угнать автомобиль
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Хотели съездить в Нижний Тагил»: полицейские задержали двух верхнесалдинцев, пытавшихся угнать автомобиль

22 мая 2016, 12:00ПроисшествияПавел Щербина
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