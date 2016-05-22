«Хотели съездить в Нижний Тагил»: полицейские задержали двух верхнесалдинцев, пытавшихся угнать автомобиль

Свернув в один из дворов, полицейские обратили внимание на двух подозрительных молодых людей рядом с автомобилем ВАЗ 2106. Заметив полицейских, молодые люди предприняли попытку бежать. Один из них скрылся, но другой был доставлен в дежурную часть.

В отделении задержанный признался, что они с товарищем хотели покататься, съездить в Нижний Тагил. Молодые люди выбили окно автомобиля, проникли в салон, завели машину, но ВАЗ заглох незадолго до появления полицейских.

Личности обоих несостоявшихся угонщиков установлены. В настоящий момент задержан и второй молодой человек, которому ночью удалось сбежать. Он оказался причастен к грабежу и краже, совершенным в апреле.

В отношении обоих ранее судимых молодых людей (1992 и 1996 г.р.) возбуждены уголовные дела по статьям кража и угон, сообщает ГУ МВД РФ по Свердловской области.