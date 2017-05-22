Убийство, поджог дома и кража имущества: двое ранее судимых екатеринбуржца предстанут перед судом по нескольким обвинениям

Судом установлено, что 21 августа 2016 года 26-летний и 41-летний мужчины пришли к хозяину частного дома в Екатеринбурге, чтобы за деньги оказать ему помощь в копке выгребной ямы. Оба в это время находились в состоянии алкогольного опьянения.

Хозяину дома это не понравилось, и мужчина отказал им, объяснив, что их помощь ему не нужна.

Получив отказ, обвиняемые разозлились и набросились на мужчину с ножом и молотком, нанося ранения. От полученных травм пожилой человек скончался на месте.

После совершения убийства злоумышленники похитили из дома пенсионера электропилу, дрель и телевизор. А после этого один из преступников поджег дом. Тело погибшего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено во время тушения пожара. Было возбуждено уголовное дело.

Личности и местонахождение подозреваемых в совершении нескольких преступлений были установлены 25 августа 2016 года. Оба были арестованы. Уголовное дело передано в суд, сообщает СУ СК Свердловской области.