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Убийство, поджог дома и кража имущества: двое ранее судимых екатеринбуржца предстанут перед судом по нескольким обвинениям
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Убийство, поджог дома и кража имущества: двое ранее судимых екатеринбуржца предстанут перед судом по нескольким обвинениям

22 мая 2017, 15:30Происшествия
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