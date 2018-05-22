Тагильчанка пыталась украсть из турецкого отеля чай, конфеты и туалетную бумагу
22 мая, 20:55Происшествия
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Персонал одного из пятизвездочных отелей в Турции поймал российскую туристку с детьми, когда та пыталась унести из номера практически все, что могло поместиться в чемодан.
Женщина собиралась пронести в своем багаже чай, конфеты, салфетки, полотенца, покрывала, тапочки, тарелки, шампунь и даже туалетную бумагу.
Туристка с детьми отдыхала по системе All Inclusive. При досмотре россиянка спорила с персоналом и пыталась доказать, что достаточно заплатила за отдых, чтобы забрать все эти вещи из номера. Она также упрекнула сотрудников, которые отбирали у детей пакеты со сладостями.
По неподтвержденной информации женщина приехала на отдых из Нижнего Тагила, пишет URA.RU.
Видео: URA.RU
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