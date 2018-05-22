Тагильчанка пыталась украсть из турецкого отеля чай, конфеты и туалетную бумагу

Туристка с детьми отдыхала по системе All Inclusive. При досмотре россиянка спорила с персоналом и пыталась доказать, что достаточно заплатила за отдых, чтобы забрать все эти вещи из номера. Она также упрекнула сотрудников, которые отбирали у детей пакеты со сладостями.