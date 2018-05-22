Труп женщины найден на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле утром во вторник на Тагилстрое около дома по ул. Красных Зорь найден труп женщины. На вид ей, по сообщениям очевидцев, около 30-ти лет. На место происшествия выезжала полиция. По данному факту проводится проверка. Получить оперативные комментарии в правоохранительных органах не удалось.