Труп женщины найден на Тагилстрое в Нижнем Тагиле
22 мая, 13:55Происшествия
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В Нижнем Тагиле 22 мая в 8.00 на ул. Красных Зорь, 14 был обнаружен труп женщины.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле утром во вторник на Тагилстрое около дома по ул. Красных Зорь найден труп женщины. На вид ей, по сообщениям очевидцев, около 30-ти лет. На место происшествия выезжала полиция. По данному факту проводится проверка. Получить оперативные комментарии в правоохранительных органах не удалось.
Напомним, что в минувшие выходные у «Александровского пассажа» умер мужчина, полиция пояснила, что смерть не была насильственной.
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