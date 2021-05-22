Львица напала на дрессировщика Уральского цирка под Новосибирском

Львица напала на дрессировщика Уральского цирка под Новосибирском
Львица напала на дрессировщика Уральского цирка под Новосибирском
Сегодня, 20:35ПроисшествияФото: pixabay.com
Львица напала на дрессировщика во время выступления Уральского цирка под Новосибирском.

Две львицы вышли на сцену, а после появления дрессировщика одна из них набросилась на мужчину. Она вцепилась в ногу и потащила за собой дрессировщика. Ему удалось её отогнать, но вскоре она прыгнула на него еще раз, пишет E1.

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Мужчина получил рваные раны руки и ноги. После осмотра медиков в больнице был отпущен домой. Пострадавший отметил, что группа долго находилась без работы из-за коронавирусных ограничений. Нападавшему животному пять лет и она с детства отличалась бурным нравом, но такие случаи были редкими.

Следующее выступление Уральского цирка пройдет без участия львиц.

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