Львица напала на дрессировщика Уральского цирка под Новосибирском

Две львицы вышли на сцену, а после появления дрессировщика одна из них набросилась на мужчину. Она вцепилась в ногу и потащила за собой дрессировщика. Ему удалось её отогнать, но вскоре она прыгнула на него еще раз, пишет E1.
Мужчина получил рваные раны руки и ноги. После осмотра медиков в больнице был отпущен домой. Пострадавший отметил, что группа долго находилась без работы из-за коронавирусных ограничений. Нападавшему животному пять лет и она с детства отличалась бурным нравом, но такие случаи были редкими.
Следующее выступление Уральского цирка пройдет без участия львиц.